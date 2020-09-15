تدريبات خاصة للغائبين عن الزمالك في مباراة الإنتاج

قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعمل تدريبات خاصة بالكرة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل اساسىفي لقاء الانتاج الحربي في الدوري العام.
واشتملت التدريبات الخاصة لهؤلاء اللاعبين علىتنفيذ جمل فنية.
كما حرص امير عبد العزيز المدرب العام للفريق على متابعتها وتصحيح الاخطاء للاعبين.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 من الدوري الممتاز.
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