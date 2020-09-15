تدريبات خاصة للغائبين عن الزمالك في مباراة الإنتاج

قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعمل تدريبات خاصة بالكرة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل اساسى في لقاء الانتاج الحربي في الدوري العام. في لقاء الانتاج الحربي في الدوري العام. واشتملت التدريبات الخاصة لهؤلاء اللاعبين على تنفيذ جمل فنية. تنفيذ جمل فنية. كما حرص امير عبد العزيز المدرب العام للفريق على متابعتها وتصحيح الاخطاء للاعبين. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 من الدوري الممتاز.



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