مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ضمن خدمة بث المباريات التي يقدمها موقع الوفد.

ويحتل الفريق السعودي ثاني جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط أيضًا، بفارق الأهداف عن المتصدر، السد القطري.

ويتواجد ثالثًا فريق سباهان أصفهان الإيراني وأخيرًا

يحل فريق العين الإماراتي.

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وقت والقنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي

المباراة المرتقبة يتم بثها مباشرة عبر قناة بي ان سبورت 7 في تمام التاسعة بتوقيت السعودية والأردن والثامنة بتوقيت

مصر، على ملعب استاد جاسم بن حمد، وسيعلق على اللقاء سوار الذهب، ويمكن مشاهدتها عبر موقعنا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني عبر صندوق البث المباشر بالأسفل، وهي المباراة التي تم تأجيلها منذ شهر مارس الماضي، بعد توقف المسابقة جراء انتشار فيروس كورونا.