اخبار الرياضه

مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ضمن خدمة بث المباريات التي يقدمها موقع الوفد.

 

ويحتل الفريق السعودي ثاني جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط أيضًا، بفارق الأهداف عن المتصدر، السد القطري.

 

ويتواجد ثالثًا فريق سباهان أصفهان الإيراني وأخيرًا

يحل فريق العين الإماراتي.

 

 

Advertisements

 

 

وقت والقنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي

 

المباراة المرتقبة يتم بثها مباشرة عبر قناة بي ان سبورت 7 في تمام التاسعة بتوقيت والأردن والثامنة بتوقيت

مصر، على ملعب استاد جاسم بن حمد، وسيعلق على اللقاء سوار الذهب، ويمكن مشاهدتها عبر موقعنا.

 

ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني عبر صندوق البث المباشر بالأسفل، وهي المباراة التي تم تأجيلها منذ شهر مارس الماضي، بعد توقف المسابقة جراء انتشار فيروس .

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا