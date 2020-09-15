الباطن السعودي يفاوض ثنائي الفيصلي

اقترب نادي الباطن السعودي من الحصول علي خدمات كل من الهولندي يوسف الجبلي والتريندادي خاليم هايلند نجما فريق الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق الذي نجح في العودة للمشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020/21.
وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية أن نادي الباطن قد اتفق مع الجبلي وهايلند ثنائي الفيصلي للإنضمام في الموسم المقبل.
وتمكن فريق الباطن من العودة إلى
وكان هايلند قد انتقل إلى الفيصلي خلال فترة انتقالات صيف عام 2017 وقدم مستويات جيدة خلال الـ 3مواسم التي قضاها مع العنابي، حيثُ لعب خلالها 73 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين وسجل فيها 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.
وانتقل الهولندي يوسف الجبلي إلى الفيصلي مطلع الموسم الماضي وخاض برفقته 29 مباراة حيثُ سجل 8 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة إضافة إلى صناعة “57” فرصة.
وجاء الجبلي في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري السعودي متفوقاً على منافسيه نور الدين أمرابط لاعب النصر، وإدريس فتوحي لاعب الحزم بـ 12 تمريرة حاسمة.
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