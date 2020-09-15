بث مباشر | شاهد النصر وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا “رابط يلا شوت”

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة النصر السعودي وسباهان اصفهان الإيراني في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “النصر وسباهان اصفهان” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع التسجيلات المرئية والصوتية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق فهد العتيبي، كما تُنقل على قناة IRIB Varzesh الإيرانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

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يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

يدخل “النصر” السعودي المباراة برصيده 4 نقاط في المركز الثاني، حيث تعادل مع “السد” وانتصر على “العين”، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على “سباهان” من أجل الاقتراب أكثر من خطف بطاقة العبور إلى دور 16.

في المقابل يمتلك “سباهان اصفهان” الإيراني 3 نقاط خطفها من “العين” في افتتاح مباريات المجموعة بينما خسر مباراته الثانية امام “السد” ويقبع حاليًا في المركز الثالث، ويتطلع إلى تحقيق الفوز على “النصر” من أجل المحافظة على آماله في بلوغ الدور الموالي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة النصر وسباهان (رابط يلا شوت)

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