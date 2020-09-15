بوعلام خوخي يُفسد سهرة السد ويُهدي العين نقطة ثمينة في دوري أبطال آسيا

أفسد لاعب السد القطري “بوعلام خوخي” سهرة فريقه بعدما سجل هدفا بالخطأ فى مرماه فى مباراة التعادل 3-3 أمام العين الاماراتي، اليوم الثلاثاء بالجولة الثالثة من المجموعة الرابعة فى دوري أبطال آسيا.

نُقلت مباراة “السد والعين” فى دوري أبطال آسيا على قناة الكأس 3، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، واقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وتقدم العين بهدف سجله التوجولي لابا كودجو في الدقيقة الخامسة، وتعادل أكرم عفيف للسد في الدقيقة 35، ثم سجل إسلام خان، من كازاخستان، الهدف الثاني للعين في الدقيقة 39.

وتعادل السد عن طريق الإسباني سانتي كازورلا في الدقيقة 55، ثم سجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثالث للسد في الدقيقة 60، ثم تعادل العين بهدف سجله بوعلام خوخي، لاعب السد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

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ورفع السد رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، مؤقتا، فيما حصد العين أول نقطة له ليحافظ على آماله في البطولة.

وكان السد تعادل مع النصر السعودي 2/2 وفاز على سباهان أصفهان الإيراني 3-صفر، فيما خسر العين من سباهان صفر-4، والنصر صفر-1.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

يذكر ان اخر مباراة رسمية جمعت “السد والعين” كانت في دوري أبطال آسيا 2003، وانتصر العين حينها بهدفين نظيفين.

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