أخبار يوفنتوس | وصول وكيل أعمال ديبالا لوضع النقاط فوق الحروف!

يقترب الدولي الأرجنتيني ومهاجم يوفنتوس، باولو ديبالا، من إبرام عقد جديد مع النادي يربطه إلى صيفية 2025 بحسب آخر التقارير الإعلامية الواردة من إيطاليا.

وتداولت الصحف المقربة من يوفنتوس نبأ وصول وكيل أعمال ديبالا، وخورخي أنطوان، إلى مدينة تورينو صبيحة الثلاثاء لبدء عملية المفاوضات الرسمية بشأن تمديد عقد اللاعب.

ويرغب كل من يوفنتوس وديبالا في استمرار الشراكة بينهما، بيد أن مطالب اللاعب المادية حالت دون التوصل لاتفاق طيلة الأشهر الماضية.

يقول المدير الرياضي للنادي، فابيو باراتيتشي، إنه توصل إلى اتفاق نهائي مع ديبالا حول تمديد تعاقده قبل تفشي جائحة كورونا، لكن بُعيّد ذلك انقلبت الأمور رأسًا على عقب.

بحسب تقرير من “توتو سبورت” فإن عقد ديبالا الجديد مع يوفنتوس سيتضمن راتبًا بقيمة 10 ملايين يورو سنويًا خالية من الضرائب والمكافآت الشخصية.