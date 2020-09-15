أخبار الهلال | أماديو: أعمل في نادٍ عظيم وعالمي

نقلت صحيفة “terra” البرازيلية تصريحات تهم عشاق الهلال السعودي للمدرب البرازيلي “كارلوس أماديو” بعد بداية عمله في فريق الهلال تحت 20 عامًا، حيث أعطى انطباعاته عن النادي.

واستهل كارلوس أماديو تصريحاته بوصف الهلال بالنادي العظيم والعالمي، مؤكدًا أنه يمتلك جميع مقومات النجاح التي يتمناها أي مدرب كرة قدم.

وأوضح “الهلال ناد عظيم، الفريق الأول هو هيكل فريق عالمي. أود أن أقول أن النادي يحتوي على كُل ما يريده المدرب”.

وأضاف “يوجد العديد من اللاعبين المثيرين للأهتمام هنا، لكنهم بحاجة إلى التطور التكتيكي، والذي سيكون مهمتنا هنا. أعتقد أنه من خلال الأستفادة من الفريق من الناحية التكتيكية، سنعمل أيضًا على تحسين المستوى الفردي للجميع”.

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وتابع مدرب الهلال تحت 20 عامًا “لدينا العامل المقيِّد وهو المناخ، والذي يجعل من المستحيل العمل في الصباح على سبيل المثال، ولكنه شيء اعتدنا عليه بهدوء، كذلك يجب علينا إحترام ثقافتهم أيضًا في مواقيت الصلاة”.

وأكد أماديو أن علاقة الهلال بالبرازيليين ساعدته كثيرًا في وصوله إلى النادي، مُضيفًا “صنع المدربون واللاعبون البرازيليون التاريخ في الفريق السعودي. حتى أن لاعب الوسط كارلوس إدواردو ترك النادي وهو أعظم هداف أجنبي في تاريخ النادي”.

واختتم أماديو “الهلال منفتح للغاية للعمل معنا؛ بسبب التاريخ الذي بناه البرازيليون هنا، يتحدث بعض الموظفين الأكبر سنًا بعض الأشياء باللغة البرتغالية، لذلك كان الاستقبال دافئًا للغاية. هناك برازيليون يعملون هنا أيضًا. كُل شيء مربح للغاية”.