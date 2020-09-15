صفقة متشابكة في إيطاليا: ميليك إلى روما ودزيكو إلى يوفنتوس!

روما هو بطل هاتان الصفقتان في الميركاتو الصيفي بإيطاليا هذه الأيام، إذ سيسمح برحيل لاعبه البوسني إدين دجيكو إلى يوفنتوس في حالة توصله لاتفاق للتعاقد مع مهاجم نابولي،اركايدوش ميليك.

يقول تقرير من شبكة “سكاي سبورتس” في نسختها الإيطالية، إن روما ينتظر موافقة رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس العرض المقدم لضم ميليك، قبل التفريط رسميًا في خدمات ديجيكو.

وقدّمت روما مبلغ 25 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات للظفر بخدمات ميليك (26 عامًا) والذي سجّل الموسم البائد رفقة البارتينوبي 14 هدفًا بكُل البطولات.

فيما يصر يوفنتوس على جلب دجيكو الذي يمتلك خبرات هائلة في المسابقة الإيطالية، خاصة بعد رحيل جونزالو هيجواين وماريو ماندزوكيتش ومويس كين، وبقاء رونالدو وحيدًا في مركز المهاجم.

مدرب اليوفي، أندريا بيرلو، كان قد صرح علانية بحاجته إلى التعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الحالي، ويبدو أن الإدارة ارتأت في دجيكو الحل الأنسب، لكن الصفقة تتوقف حتى الآن عن كلمة من أوريليو دي لورينتيس.