أخبار الانتر | مهاجم باريس سان جيرمان ضمن اهتمامات كونتي

فتح المدير الرياضي لإنتر ميلانو، بييرو أوزيليو، قنوات الاتصال مع وكيل أعمال الدولي الأوروجوياني ولاعب باريس سان جيرمان السابق، إدينسون كافاني، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

كافاني (33 عامًا) انفصل عن البياسجي بعد 8 سنوات داخل جدران النادي، ويبحث عن نادٍ جديدٍ للانضمام إليه قبل غلق نافذة الانتقالات الحالية، إثر انتهاء تعاقده مع باريس.

وقالت يومية “توتو سبورت” الأيطالية، إن مفاوضات الإنتر مع كافاني لا تمت بصلة برحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، إذ تم تأمين وضعية اللاعب وسيبقى مع النادي بالموسم الجديد.

كافاني هو أحد الهدّافين التاريخيين لباريس سان جيرمان، كما لعب 3 سنوات مع نابولي من 2010 إلى 2013 ويمتلك خبرات عريضة في الكرة الإيطالية.