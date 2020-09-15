أخبار ميلان | الإدارة تُناقش إعادة ستيفان شعراوي قبل غلق الميركاتو

على ما يبدو فإن الأيام القادمة من الميركاتو الصيفي ستشهد تنافسًا غير مسبوقًا من أندية النخبة في أوروبا للتعاقد مع مهاجم شنجهاي الصيني، ستيفان شعراوي.

إذ نوه تقرير من يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية من مصادرها الخاصة، بأن النادي الصيني يهدف للاستفادة المادية من بيع اللاعب، ولن يمانع رحيله هذا الصيف.

انتقل شعراوي (27 عامًا) إلى شنجهاي الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من روما الإيطالي مقابل رسوم بلغت نحو 16 مليون يورو، ويمتد تعاقده إلى نهاية موسم 2021-2022.

ويبرز كُل من أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الواجهة في مقدمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات النجم ذو الأصول المصرية.

وتخرج شعراوي من مدرسة جنوى قبل أن ينتقل إلى نظيرتها في ميلان عام 2011 مقابل 20 مليون يورو، ويتدرج في الفئات العمرية وصولًا للفريق الأول الذي خاض بقميصه 120 مباراة في الفترة من 2011 إلى 2016.