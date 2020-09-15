رياضة | الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مفاوضاته مع إدارة أهلي جدة السعودي من أجل بحث المطالب المادية في صفقة نجم منتخب الجزائر يوسف البلايلي.

ورفض مسئولو الأهلي المطالب المادية التي تتمسك بها إدارة النادي السعودي التي يطلب فيها الحصول على 4 ملايين يورو مقابل استغناؤه عن نجمه الجزائري.

ويرى مسئولو الأهلي أنه من الصعب توفير هذا المقابل المادي بالإضافة إلى قيمة عقد البلايلي السنوي مما يمهد لصرف النظر عن تلك الصفقة في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن الأمور المادية.

ويخطط الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي الذي سيكون البديل الأمثل رمضان صبحي بعد انتقاله مؤخرًا إلى براميدز.