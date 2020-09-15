رياضة | دورتموند يصدم مانشستر يونايتد في صفقة سانشو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دورتموند يصدم مانشستر يونايتد في صفقة سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيباستيان كيل رئيس قسم تراخيص اللاعبين في بروسيا دورتموند الألماني عن استمرار الإنجليزي جادون سانشو في صفوف الفريق الألماني في الموسم الحالي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب ولكن إدارة الشياطين الحمر ترفض تلبية مطالبة النادي الألماني المادية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن بروسيا دورتموند طلب الحصول على مبلغ 120 مليون يورو مقابل التخلي عن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا علمًا بأن إدارة الشياطين الحمر تملك إتفاق مع النجم الإنجليزي على شروطه الشخصية.

وقال سيباستيان كيل في تصريحات صحفية نقلتها شبكة جول العالمية :"جادون سانشو سيلعب في بروسيا دورتموند في الموسم الحالي".