رياضة | صفقة الأهلي المنتظرة.. تعرف على أرقام بدر بانون نجم الرجاء المغربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المنتظرة.. تعرف على أرقام بدر بانون نجم الرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع المدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء لينضم لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل لتدعيم دفاع الفريق الأهلاوي.

وأكد موقع Le360 أن بدر بانون وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام للنادي الأهلي في صفقة تكلفت 5 مليون يورو منها 2 مليون للنادي المغربي، فيما سيحصل اللاعب على 3 مليون دولار خلال عقد مدته 3 سنوات، على أن ينضم اللاعب للقلعة الحمراء فور انتهاء الرجاء من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.

بدر بانون من مواليد 30 سبتمبر 1993 ويبلغ عمره 30 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الدفاع، وخط الوسط المدافع، وتبلغ قيمته التسويقية 1.10 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع الرجاء حتي عام 2022.

بدأ المدافع المغربي مسيرته الكروية ضمن صفوف الناشئين بنادي الرجاء وتدرج عبر الأعمار السنية المختلفة بالنادي حتي تصعيده للفريق الأول عام 2012، وخرج للإعارة لنادي الوداد الفاسي عام 2013، ثم لنادي نهضة بركان عام 2014 قبل عودته مجددًا للرجاء عام 2015 ويستمر معه حتي الموسم الحالي.

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خاض بدر بانون 125 مباراة في الدوري المغربي، وسجل 7 أهداف وصنع مثلها في إجمالي دقائق لعب فعلية 10832 دقيقة، بينما لعب مباراة بكأس العرش المغربي ولم يسجل أي أهداف.

وشارك اللاعب في 24 مباراة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، بينما خاض 7 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وسجل 3 أهداف، ولعب مباراة وحيدة بكأس السوبر الإفريقي وسجل هدف.

لعب 12 مباراة في الدوري المغربي هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، كما شارك في 7 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل 3 أهداف وساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي البطولة وتنتظره مواجهة قوية ضد الزمالك في شهر أكتوبر المقبل.

توج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس المغربي "مرتين"، وكأس السوبر المغربي.