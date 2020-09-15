رياضة | تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الزمالك فوزا صعبا على حساب نظيره نادي الإنتاج الحربي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز. ليحصل نادي الزمالك على ثلاث نقاط تجعله فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي. ويتبقي لنادي الزمالك فى بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 6 مباريات وهم: أمام أسوان وطنطا والجونة بالإضافة إلي كل من نادي المصري البورسعيدي ووادي دجلة وحرس الحدود.

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