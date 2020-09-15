رياضة | الزمالك يدخل في منافسة شرسة لضم موهبة دكرنس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يدخل في منافسة شرسة لضم موهبة دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن أندية الزمالك والاتحاد السكندري ومصر المقاصة أبدوا اهتمامهم بضم محمد شوقي لاعب وسط الفريق.

واشار إبراهيم في تصريحاته لإذاعة "راديو مصر" "الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والزمالك طلبوا أحد لاعبي دكرنس وهو محمد شوقي، يلعب في مركز خط الوسط المدافع، مشيرا الى انه لاعب كبير يشبه محمد شوقي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وطريقة لعبه تشبه عبدالله السعيد".

وأضاف: "نوافق على إعارته حتى لو مجانا، لكن نريد بيعه برقم جيد حسب أدائه، ولدينا لاعب جيد اسمه عمر البكري مع منتخب مصر للشباب، وهو حاليا في المعسكر الحالي".

ووأتم "لدينا خمس مباريات في دوري الدرجة الثانية، وقمنا بتصعيد 5 لاعبين ناشئين في مراكز مختلفة، نثق تماما في امكانياتهم، وهدفنا الحفاظ على قاعدة الناشئين وندفع مقابل مادي جيد لهم، وقمنا بإبرام عقود رسمية لـ50% من لاعبي 99 و 2000 في دكرنس".