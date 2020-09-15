رياضة | جلسة في الإمارات.. الأهلي يغلق صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة في الإمارات.. الأهلي يغلق صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر اليوم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى الإمارات من أجل الاجتماع مع مسؤولي نادي الرجاء المغربي ووكيل بدر بانون مدافع النادي المغربي لحسم الصفقة.

وكانت تقارير مغربية قد أشارت أمس الاثنين إلى اقتراب بانون من الانتقال لصفوف النادي الأحمر، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن ينهي مدير التعاقدات بالأهلي كافة تفاصيل الصفقة خلال الاجتماع الذي سيعقده مع مسؤولو النادي المغربي ووكيل اللاعب.

ويرغب مجلس إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مدافع قوي لسد النقص في صفوف الفريق في ظل الإصابات التي تضرب الفريق.