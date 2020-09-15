رياضة | نجم الفراعنة يرفض بيراميدز والزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الفراعنة يرفض بيراميدز والزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك أسامة جلال نجم إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بدءاً من الموسم المقبل، رافضاً الانضمام إلى صفوف بيراميدز.

وأبلغ جلال قلب دفاع إنبي والمنتخب الأوليمبي إدارة فريقه برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي.

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وطلب جلال من إدارة الفريق البترولي، بالسماح له بالانتقال للقلعة الحمراء، كما طلب غدم مغالاة الإدارة في الطلبات المادية.

وجدد النادي الأهلي اهتمامه بأسامة جلال، بعد الإصابة التي تعرض لها قلب دفاع الفريق محمود متولي مؤخراً، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

يذكر أن أسامة جلال يحظى باهتمام نادي بيراميدز والزمالك، فضلاً عن امتلاكه لعدة عروض أوروبية.