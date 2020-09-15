رياضة | نجم برشلونة يروي تفاصيل رحلته المريرة مع فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يروي تفاصيل رحلته المريرة مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، عن فترة إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان يشعر بالسعادة بعد الدعم الكبير الذي شاهده من الجميع.

وقال بيانيتش في تصريحات صحفية: "بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا فهو شعور سيئ وغير مُمتع، ةلا نعرف شيئاً عن هذا الفيروس، وتدربت وحيداً في المنزل وتواصلت مع طاقم النادي، ولكنني ها انا هُنا".

وأكمل: "‏غداً سأتدرب مع المجموعة، وأتمنى ان العب مُباراة يوم السبت ضد جيرونا استعدادًا للموسم الجديد، واحاول تعلم اللغة في اسرع وقت لأكون احترافي على جميع المستويات".

وتابع: "‏بكنت اتمنى ان العب لـ برشلونة وانا في سِن الـ6، ‏والبارسا دائماً تُريد أن تكون في المركز الأول، ولن اكون سعيداً إلا بالمركز الأول مع الفريق".