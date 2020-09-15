رياضة | بيانيتش يكشف سبب انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيانيتش يكشف سبب انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، عن سبب انتقاله إلى البارسا من فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال بيانيتش في تصريحات صحفية: "‏جئت إلى هنا لألعب مع ميسي، لانه ميسي واعرف أنه لن يرحل عن فريق برشلونة، حيث أنه أسطورة النادي".

وأضاف: "‏لم اتخيل ميسي بقميص نادي اخر، ومُستحيل رحيله قلتها سابقاً، وهذا هو بيت الليو".

وواصل: "‏الكثير من المُباريات المهمة قادمة، وأنا سأكون مُتاح للمُدرب متى ما اراد ذلك، ‏وفي اليوفي لعبت بجميع مراكز خط الوسط، وانا مُستعد لكُل شيئ".