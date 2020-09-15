رياضة | نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

عمر جابر يرفض العودة إلى الزمالك

كشف مصدر مقرب من عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، حقيقة ما تردد بشأن عودته إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

Advertisements

وأوضح أن عمر جابر يرفض العودة حاليا إلى نادي الزمالك، بعد مشاركته الأساسية من بيراميدز في الفترة الأخيرة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم عمر جابر لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بالعودة إلى الزمالك مطلع الموسم الجديد.

من جانبه يحاول مسؤولو القلعة البيضاء، تدعيم مركز الظهير الأيمن في الميركاتو الصيفي، بعد هروب الدولي التونسي حمدي النقاز في بداية الموسم.