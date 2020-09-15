شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي ينسق مع مسؤولي السفارة في المغرب لحجز فنادق الإقامة وملاعب التدريب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجري امير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، اتصالاً هاتفياً مع مسؤولي السفارة المصرية في المغرب.
ويستعد الزمالك، للسفر الي المغرب، مطلع أكتوبر المقبل، لملاقاة فريق الرجاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.
واتفق منصور، مع مسؤولي السفارة، علي كافة الأمور المتعلقة بحجز فنادق الإقامة، وملاعب التدريب، وتفادي أي عقبات قد تواجه الفريق خلال تواجده في الدار البيضاء.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضي ينسق مع مسؤولي السفارة في المغرب لحجز فنادق الإقامة وملاعب التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.