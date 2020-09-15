شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي ينسق مع مسؤولي السفارة في المغرب لحجز فنادق الإقامة وملاعب التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجري امير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، اتصالاً هاتفياً مع مسؤولي السفارة المصرية في المغرب.

ويستعد الزمالك، للسفر الي المغرب، مطلع أكتوبر المقبل، لملاقاة فريق الرجاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

واتفق منصور، مع مسؤولي السفارة، علي كافة الأمور المتعلقة بحجز فنادق الإقامة، وملاعب التدريب، وتفادي أي عقبات قد تواجه الفريق خلال تواجده في الدار البيضاء.