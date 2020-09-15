شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطحب طباخ خاص في رحلة المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، كافة إجراءات سفر بعثة الفريق، إلى المغرب.

ويلتقي الزمالك، مع الرجاء المغربي، في الدار البيضاء، في أكتوبر المقبل، في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ووافق المجلس، على طلب الجهاز الفني، بقيادة باتريس كارتيرون، اصطحاب طباخ خاص لبعثة الفريق، خلال تواجدها بالدار البيضاء.