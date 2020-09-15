شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وعبدالله جمعة يخوضان تدريبات تأهيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض حازم امام وعبدالله جمعة لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الاول اليوم . وقام الثنائي بالجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف د.عمرو مطراوي اخصائي التأهيل في الفريق لتجهيزهما للمرحلة القادمة من المباريات في الدوري العام . ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدوري الممتاز بالجولة الثامنة والعشرين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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