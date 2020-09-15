جاك جريليش يقطع الطريق أمام الشياطين الحمر ويجدد لأستون فيلا 5 مواسم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قطع جاك جريليش، نجم أستون فيلا، الطريق على فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، لضمه هذا الصيف. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فأن جريليس وقع رسميا على عقود تجديده مع الفيلانز لمدة لمدة 5 سنوات ينتهي في 2025.
وكان دين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، رفض رحيل نجمه المميز جاك جريليش، لصفوف فريق مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي الذى طلبا التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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