شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضه في برشلونة.. ريال مدريد يمنع كافاني من الانتقال لصفوفه في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي ريال مدريد، ضم النجم الأوروجواياني، كافاني، بعدما عرض الأخير خدماته على النادي الإسباني خلال الفترة الجارية. ووفقا لموقع "آس" الإسباني، فان النجم الأوروجوياني عرض خدماته مؤخرا على فريق برشلونة وتم رفضه من قبل الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، ثم عرض نفسه على ريال مدريد والذي اتخذ نفس نهج برشلونة ورفض خدماته، نظرا لأن سن وراتب المهاجم الأوروجواياني لا يتناسبان مع خطط المدرب زين الدين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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