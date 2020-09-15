شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يرضخ لضغوط مبابي ويحدد سعر رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد نادي ريال مدريد الإسباني طلبه بشأن ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري أو الشتوي المقبل. وكشف موقع "ماركا" الإسباني، أن النادي الإسباني أصبح في ورطة بعدما أعلن النجم الفرنسي منذ أيام عن رغبته في الرحيل عن ناديه، مما جعل باريس سان جيرمان يحدد سعرا لبيع النجم الفرنسي والذي يقدر بأكثر من 350 مليون يورو.

وأكد التقرير الإسباني، أن تحديد سعر النجم الفرنسي من قبل ناديه يعد بمثابة رضوخ لطلبات كيليان مبابي، خاصة وأنه أعلن رغبته عن الرحيل علنا أمام الجميع.