شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتحرك سراً لضم كالوم هودسون من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي بايرن ميونيخ، باب التفاوض مرة أخرى مع وكيل جناح تشيلسي كالوم هودسون أودوي لضمه خلال الصيف الجاري. ووفقا لما نشر على موقع «ديلي ميل» فأن البافاري يحالو ضم جناح البلوز منذ العام الماضي، مقدما عرضا ماليا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني رفضه البلوز.

أضاف التقرير، هناك تواصل جديد بين بايرن ميونخ وممثلي أودوي، على الرغم من عدم تواصل العملاق البافاري بصورة رسمية مع تشيلسي.