شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..أرسنال يعلن تجديد عقد أوباميانج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي آرسنال رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد قائده ونجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فأن اللاعب الجابوني أكد على استمراره داخل فريق الجانرز خلال الفترة المقبلة وعدم تركه لبطولة الدوري الإنجليزي خاصة وأنه يحتل مكانه بارزه داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

عقب الإعلان الرسمي بين نادي أرسنال ومهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، على تجديد عقده 3 سنوات قادمة مع الجانرز، أصبح النجم الجابوني ثاني لاعب في قائمة الأعلى أجرا داخل صفوف فريقه الإنجليزي، خلفا للألماني مسعود أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على أن يتقاضى أوباميانج 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وفقا لعقده الجديد الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.