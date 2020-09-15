شكرا لقرائتكم خبر عن توريس «المعتزل» يقترب من العودة لصفوف أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب فرناندو توريس، نجم فريق أتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني السابق، من العودة لصفوف لروخيبلانكوس خلال الفترة المقبلة ولكن في صفوف الجهاز الفني الذي يقوده ديجو سيميوني، المصاب حاليا بفيروس كورونا ويبتعد عن فترة إعداد فريقه استعدادا لمعركة الليجا.

ووفقا لموقع «ماركا»، فأن تويس يتأهل حاليا من خلال دورات تدريبية من أجل العودة لصفوف فريقه الإسباني السابق.