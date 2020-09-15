شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يجمع متلعقاته من غرفة ملابس برشلونة قبل الانضمام لإنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط برشلونة، بجمع متعلقاته وتفريغ خزنته بغرفة خلع ملابس برشلونة تميهدا لانضمامه لصفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وتشير تقارير صحفية إلى أن فيدال سينتقل إلى الإنتر مقابل 500 ألف يورو بالإضافة إلى المكافآت، فيما سيحصل اللاعب على جزء من راتبه المتبقي في برشلونة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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