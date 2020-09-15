شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر ميلان للاعتذار عن مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم فريق إنتر ميلان الإيطالي اعتذارا رسميا لنظيره برشلونة الإسباني، لعدم قدرة الأول على مواجهة الفريق الكاتالوني في كأس خوان جامبر، قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن السبب الرئيسي وراء اعتذار النادي الإيطالي بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا وإصابة لاعبيه خاصة وأنه مقبل على معركة شرسة في الدوري الإيطالي.