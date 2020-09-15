شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم عرضاً جديداً للاعبه لويس سواريز للرحيل عن كامب نو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم فريق برشلونة الإسباني، عرضاً جدياً لمهاجمة لويس سوايز، لرحيله عن صفوف البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة في ظل خروجه من حسابات الهولندي ورنالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة. ووفقا لموقع «ماركا»، فأن النادي الإسباني أبلغ لويس سواريز، بالموافقة على عرض يوفنتوس، وإذا منحه الأخير راتبا أقل مما يتقاضاه في «كامب نو»، فإن النادي الكتالوني سيدفع الفرق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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