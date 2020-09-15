شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات على الرحيل.. بيتزارو يعود لصفوف بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن موينيخ الألماني عودة البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى صفوفه من جديد، بعدما رحل عن صفوف الفريق الألماني منذ 5 سنوات.

وقال «البافاري» عبر موقعه الرسمي، إن بيزارو عاد ليتولي منصبا جديدا ليصبح سفيرا للعلامة التجارية للفريق الألماني. لعب بيتزارو 9 مواسم بقميص بايرن ميونخ، إذ لعب له على فترتين، الأولى بين 2001 و2007، والثانية بين 2012 و2015.