شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر يستضيف زيمبابوى بعد غياب 13 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر اتحاد الكرة الجزائرى على إقامة مباراة محاربى الصحراء مع زيمبابوى على ملعب 5 يوليو بدل من إستاد مصطفى شاكر بالبليدة، وهى المباراة المقررة يوم 9 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022 .

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن سبب إقامة المباراة على ملعب 5 يوليو بدلا من ملعب مصطفى شاكر، بِسبب خضوع الاخيرة لِعملية إصلاحات تمتدّ إلى شهر مارس المقبل. وفقا لما ذكره المسؤولين في اتحاد الكرة الجزائرى .

وبهذا يعود “محاربى الصحراء” أبطال إفريقيا لِخوض مباراة رسمية بِملعب 5 يوليو، بعد غياب دام 13 سنة .

وكانت مواجهة “الخضر” للزائر فريق غينيا كوناكري بِالملعب العاصمي في عام 2007، آخر مباراة رسمية خاضها المنتخب الوطني بِميدان “5 يوليو وقد لُعبت في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008.

وسبق للمنتخب الجزائرى خوض مقابلات رسمية بعد صيف 2007 بعيدا عن ملعب البليدة، لكن المقابلات أُقيمت فعّالياتها بِملعبَي “19 مايو بِعنابة و”محمد حملاوي” بِقسنطينة.

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