شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجيو راموس يجدد لريال مدريد 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ماركا» الإسباني، عن انهاء ريال مدريد اتفاقه مع مدافعه سيرجو راموس، على التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة على أن يعلن المدافع الإسباني اعتزاله كرة القدم داخل صفوف النادي الملكي. وأشار التقرير الإسباني، أن ريال مدريد اتفق مع مدافعه على توليه منصبا داخل جهاز الكرة الريالي عقب اعتزاله كرة القدم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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