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سيرجيو راموس يجدد لريال مدريد 3 مواسم

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ماركا» الإسباني، عن انهاء اتفاقه مع مدافعه سيرجو راموس، على التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة على أن يعلن المدافع الإسباني اعتزاله كرة القدم داخل صفوف النادي الملكي. وأشار التقرير الإسباني، أن ريال مدريد اتفق مع مدافعه على توليه منصبا داخل جهاز الكرة الريالي عقب اعتزاله كرة القدم.

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