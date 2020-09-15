شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يرفض رحيل محمود وادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي محمود وادي، مهاجم الفريق الأول للنادي المصري، عدة عروض خليجية، للإحتراف بداية من الموسم المقبل.
وطلب وادي، من وكيله مخاطبة مجلس إدارة المصري رسمياً خصوصاً وانه مرتبط بعقد ساري مع الفريق ولايحق له الاحتراف إلا بموافقة المصري.
وابدي على ماهر، المدير الفني للفريق، تمسكه بمحمود وادي، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية، التي يعول عليها خلال الفترة المقبلة.
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