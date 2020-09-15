شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيك بوكسينج» يستقر على تشكيل منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على أسماء عناصر المنتخب الأول لمرحلة 17 سنة للشباب بواقع 23 لاعبا في مختلف الأوزان بعد إجراء تجارب التصفيات بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية ومراكز الشباب. وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن اختبار تصفيات المنتخب التي أقيمت في المدرسة العسكرية بالهايكستب يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين المقبلتين وتكوين فريق قادر على المنافسة في البطولات المقبلة.

وصرح صبيح أن الاختبارات اتسمت بالقوة والمنافسة الشرسة بين جميع اللاعبين من أجل نيل شرف الانضمام إلى عناصر المنتخب الوطني الأول للعبة لتمثيل مصر في مختلف البطولات العربية والقارية والدولية. وجاءت أسماء عناصر المنتخب كالتالي ضمن أسلوب "لوكيك" جمال سامي رفعت في وزن 45 كجم، وأحمد صابر عبدالعاطي في وزن 48 كجم، ومحمد خالد محمد، محمد حسن محمد ضمن وزن 51 كجم، وفي وزن 54 كجم، وتم اختيار اللاعب محمد أمين وفي وزن 57 كجم تم اختيار زيادة وليد عبد الستار، وأحمد إبراهيم إسماعيل. وفي وزن 60 كجم تم اختيار اللاعبين يوسف عبدالحميد ومحمود عبدالرحمن ضمن أسلوب لوكيك، واللاعبين يوسف عبد المرضي وعبد الرحمن طلعت في وزن 63.5 كجم، واللاعبين يوسف خالد جاد ويوسف أحمد عبد العزيز في وزن 75 كجم، وفي وزن أكثر من 75 كجم وتم اختيار اللاعبين عبدالرحمن حسين ومحمد خالد.

وكشف الاتحاد أنه ضمن أسلوب "فول كونتاكت" تم اختيار أحمد هاني حسن في وزن 63.5 كجم، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وفي وزن 67 كجم، وسيف الدين عبد الحميد وسيف حامد في وزن 67 كجم، واللاعبان عمر فتحي وهادي سيد في وزن 71 كجم، وفي وزن أكثر من 75 كجم تم اختيار عمرو محمد أحمد.

وشهدت تجارب اختيارات المنتخب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة من خلال المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي وعدم السماح سوى للاعبين بحضور التصفيات من أجل تقليل الكثافة مع إبلاغ جميع اللاعبين بالمواعيد المحددة لكل منهم لإقامة تجارب اختيار عناصر المنتخب.