شكرا لقرائتكم عمرو مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة نادي مصر، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 للدوري ، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن Advertisements خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين..ويدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎

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