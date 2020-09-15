شكرا لقرائتكم الشمس يتوج بدوري سيدات اليد لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس على نظيره الأهلى بنتيجة 25/22 فى إطار ختام دورى العمومى للموسم المحلى 2019 / 2020 ، ليتوج باللقب لأول مره فى التاريخ ، وشهدت الجولة قبل الأخيرة بدورى سيدات كرة اليد التى أقيمت السبت الماضى، فوز الأهلى على سبورتنج 26/ 20، ووتعادل سموحة مع الجزيرة بنتيجة 27/27، وفوز الشمس على الزمالك بنتيجة 29 / 26 .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.