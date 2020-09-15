شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسعى لضم محمد عبد المنصف لتدعيم حراسة المرمى بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو الإسماعيلى خط مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الدراويش بحارس مخضرم بجانب الحراس الشباب المتواجدين حاليًا بالفريق، حيث ترغب إدارة الإسماعيلى فى إعادة تجربة عصام الحضرى بالإستعانة بعنصر خبر "أوسة" لتدعيم المركز وإكتساب الحراس الشباب الخبرات منه، لاسيما أن عبد المنصف ظهر بمستوى مميز جدًا فى الفترة الحالية، ويعد من أهم الأعمدة الأساسية بالفريق الدجلاوى.

وكشف مصدر مطلع، عن أن إدارة الإسماعيلى فتحت خط مفاوضات "جس النبض" مع "أوسة" للوقوف على رغبته فى إمكانية خوض تجربة جديدة مع الدراويش فى الموسم المقبل، لاسيما وأن الحارس ستنتهى مدة تعاقده مع وادى دجلة بنهاية الموسم الجارى، وسيصبح حر من حقه التوقيع لأى فريق أخر.