شكرا لقرائتكم فاسيليو يعقد محاضرة فنية للاعبى وادى دجلة قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حاليًا اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل خوض التدريب الجماعى فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز غدًا الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يرغب الخواجة اليونانى فى كشف نقاط القوة والضعف فى الفريق السماوى، ومنح اللاعبين تعليمات فنية وتكتيكية لتنفيذها فى التدريب الختماى قبل اللقاء.

وطالب بابا فاسيليو من لاعبيه ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، واستغلال حالة هبوط المستوى التى يعانى منها فريق بيراميدز فى الوقت الحالى، وتعرضه للخسارة فى 3 مواجهات متتالية، مشددًا على ضرورة اقتناص الثلاث نقاط والابتعاد عن مؤخرة الدورى من جديد.

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فى المقابل تعهد لاعبو بيراميدز فيما بينهم، على طى صفحة الإخفاقات الماضية، بالخسارة من الزمالك ثم الجونة ثم المصرى البورسعيدى على التوالى، والعمل على العودة للإنتصارات من بوابة وادى دجلة.

ويقترب أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من العودة لحراسة عرين فريقه فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، حيث عاد الحارس لخوض التدريبات الجماعية مع فريقه بعد شفاءه من الإصابة العضلية التى تعرض لها، وأدت لغيابه عن الفريق السماوى فى المواجهات الماضية، وكان بدايتها أمام الزمالك ثم الجونة ثم فى الأخير المصرى البورسعيدى.

ويفاضل الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش فى الوقت الحالى بين أحمد الشناوى والمهدى سليمان، للإستعانة بأحدهم لحراسة عرين الفريق أمام وادى دجلة، وإن كانت أسهم الشناوى أعلى.