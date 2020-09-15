شكرا لقرائتكم لامبارد يأمل تعافي فيرنر قبل لقاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن يتعافى مهاجمه الجديد تيمو فيرنر من كدمة في الساق في الوقت المناسب قبل مواجهة ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد القادم.

وأصيب فيرنر لاعب منتخب ألمانيا، الذي انضم من لايبزيغ قبل بداية الموسم، بعد عرقلة من مات رايان حارس برايتون آند هوف ألبيون في المباراة التي فاز بها تشيلسي 3-1 يوم الاثنين.

وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحفيا : أصيب بكدمة عندما حصل على ركلة الجزاء ونأمل أن تكون مشكلة بسيطة، كنت سعيدا بما قدمه تيمو، أعرف ما سيقدمه للفريق ورأينا ذلك في سرعته خلال ركلة الجزاء، سيمثل خطرا حقيقيا.

وقال فيرنر إنه كان يشعر بألم في بقية المباراة لكن لا يساوره أي شك في قدرته على مواجهة ليفربول، وأبلغ "سكاي سبورتس": كانت ساقي تؤلمني كثيرا في بقية المباراة ولم أتمكن من القيام ببعض الحركات لأن العضلة كانت مصابة لكن في النهاية أنا سعيد بالفوز، ففي مباريات مثل هذه يكون المرء جاهزا دائما.