الامارات | مفاجأة.. محمد صلاح الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. محمد صلاح الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجلة فوربس الاقتصادية عن أن النجم المصري محمد صلاح، يعد الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي، متفوقاً على جميع نجوم "البريمير ليغ"، مثل الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي هاري كين.

وذكرت أن محمد صلاح احتل المركز الأول لأعلى لاعبي الدوري الإنجليزي دخلا، مشيرة إلى أن أرباحه بلغت في عام 2020 الجاري، 37 مليون دولار، متفوقا على لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا الذي بلغت أرباحه 34 مليون دولار.

وأشارت إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدر القائمة بأرباح بلغت (126 مليون دولار)، وتبعه البرتغالي كريستيانو رونالدو (117 مليون دولار)، ونيمار (96 مليون دولار)، كيليان مبابي (42 مليون دولار)، بينما جاء محمد صلاح في المركز الخامس على مستوى العالم.

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