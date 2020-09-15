الامارات | حمد الجنيبي رئيسا لفريق عمل برنامج تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الجنيبي رئيسا لفريق عمل برنامج تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 سبتمبر 2020

صادقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تعيين حمد محمد الجنيبي رئيساً لفريق عمل تراخيص الأندية في الاتحاد القاري. وجاء اختيار الجنيبي لكفاءته وخبراته الواسعة، حيث اسهم مع زملائه في تبوأ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورابطة المحترفين مكانة مرموقة بين صفوة الاتحادات الوطنية التي تطبق البرنامج ، بالإضافة إلى المساهمات التي قدمها لبرنامج تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي خلال الدورات وورش العمل التي نظمت بهذا المجال.

وجاء ذلك خلال بيان صحافي لاتحاد الكرة، والذي أكد أن الجنيبي يشغل حالياً منصب نائب رئيس لجنة التراخيص الإبتدائية في رابطة المحترفين. وعبر حمد محمد الجنيبي عن سعادته بتكليف الاتحاد القاري له بمهام وواجبات تسهم في تطوير الأندية والمسابقات الآسيوية، وقدم شكره لاتحاد الإمارات ورابطة المحترفين الإماراتية على دعمهما المستمر للكوادر الوطنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news