الامارات | رابطة المحترفين تبحث تبادل الخبرات مع رابطة الدوري السويدي

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تبحث تبادل الخبرات مع رابطة الدوري السويدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم جلسة مع رابطة الدوري السويدي الممتاز ضمن فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تنظمها مع عدد من الروابط العالمية بين 14 سبتمبر وحتى 17 من الشهر نفسه عبر تقنية الاتصال المرئي ”عن بعد" بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار رسم خارطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030.

وجاءت جلسة اليوم مع رابطة الدوري السويدي الممتاز تحت عنوان "التنافسية العالمية"، نظرا للتحديات المتشابهة والحضور الجماهيري بين الدوري السويدي والإماراتي. وتضمن الجزء الأول من الجلسة نبذة حول الرابطة واستراتيجيتها، بما في ذلك الرؤية والرسالة ومقاييس النجاح والقيم، من خلال عرض قدمه ماتس انكويست، المدير التنفيذي لدوري كرة القدم السويدي. تلا ذلك شرح للعلاقة بين الرابطة وأندية الدوري وتقييم الحوكمة والتنظيم بالإضافة إلى مجالات النمو والصعوبات الرئيسية التي تواجه الرابطة.

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وتناول انكويست خلال العرض أيضًا بعض المعلومات حول مشجعي أندية الرابطة وخصائصهم واستعرض قصة نجاح الدوري السويدي الممتاز في توسيع القاعدة الجماهيرية وزيادة التفاعل الجماهيري. كما سلط الضوء على مجهودات الرابطة واهتمامها بزيادة القيمة السوقية للدوري قبل أن يقدم نبذة عن دور وسائل الإعلام والاتصال وعلاقتها بالمنظومة. وستتواصل الخلوة الاستراتيجية غدًا بجلسة مع رابطة الدوري الإسباني.

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