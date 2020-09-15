شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تطلب من طبيب الفريق تقريرًا عن أسباب إصابة ربيعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، تقريرًا عن أسباب تكرار إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق مع الاتحاد السكندرى، أمس، في الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز.

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.

وينتظر أن تجتمع اللجنة مع طبيب الفريق خلال الأيام المقبلة لمناقشة تقرير إصابات اللاعبين.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى استئناف تدريباته مساء غد الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة المقرر لها، السبت المقبل، ببطولة الدوري.

وكان الأهلي تعادل مع الاتحاد دون أهداف، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة الدوري.

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