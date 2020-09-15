شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بيانيتش في برشلونة 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التوقيع الرسمي مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش ليكون ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وشهد تقديم اللاعب تواجد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، الذي وقع عقود الانضمام مع اللاعب، وسيرتدي بيانيتش مع البارسا قميص رقم 8.

وقال اللاعب البوسني، خلال مؤتمر تقديمه، إنه سعيد للغاية بالانضمام لصفوف برشلونة، حيث يرغب في تحقيق البطولات بين صفوفه.

وأضاف: «إنه شرف لي ولعائلتي أن أكون هنا، سنأخذ هذا النادي حيث يستحق أن يكون».

وأكد بيانيتش: «أنا الآن في أفضل نادٍ بالعالم، اللعب في البرسا دائماً مفخرة، وأن أكون جزءاً من هذا النادي هو شيء رائع للغاية».

وقال بيانيتش: «أتمنى أن ألعب كما أعرف وأقدم أسلوبي للبرسا»، وعن مغادرة اليوفي قال: «كان الأمر صعبًا للغاية، كان فريقاً عظيماً، لكن في كرة القدم تحتاج دائماً لتحديات جديدة».

وأوضح أنه تحدث مع المدير الفني للفريق رونالد كومان حول مستقبله ومركزه مع الفريق في أرض الملعب، وأنه سينتظر كيف سيتم استخدامه من قبل المدرب، مؤكداً: «الكثير من المباريات المهمة قادمة، أنا سأكون متاحًا للمدرب متى يريد ذلك».

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وعن ليونيل ميسي قائد برشلونة قال بيانيتش إن ميسي أفضل لاعب في التاريخ، وإنه لم يتخيل في يوم أن يلعب ميسي بقميص نادٍ آخر، حيث إن رحيله عن النادي يعد أمراً مستحيلاً، مشيراً: «هذا هو بيت ميسي».

يذكر أن بيانيتش قد انضم لبرشلونة قادمًا من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية، ووقع على عقد لمدة 4 سنوات.