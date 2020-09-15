شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: مصير نور السيد يحدده طلعت يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكد محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري ان مصير نور السيد لاعب الفريق الكروي الاول يحدده طلعت يوسف المدير الفني ،لافتا إلى ان مجلس الإدارة لا يتدخل في أي امور تخص الفريق بإعتبار ان المدير الفني هو المسئوول الاول والاخير عن اللاعبين،وشدد مصيلحي على ان المجلس يساند المدير الفني في أي قرار سيتخذه بشان اللاعب

كان نور السيد قد دخل في ازمة مع طلعت يوسف قبل مواجهة الاهلي بسبب عدم الدفع به في اللقاء ومن قبلها مباريات أخرى بالدوري الممتاز ،لافتا إلى ان المدير الفني يرغب في إبعاده عن الفريق بشكب متعمد وهو مارفضه طلعت يوسف وقام بإستبعاد اللاعب نهائيًا.