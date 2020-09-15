شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على حالة الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر على هامش مباراة الفريق مع الاتحاد السكندرى أمس، واطمأن الخطيب من الشحات على حالته بعد جراحة الفتاق وغيابه قرابة الـ 3 أشهر الماضية وبرنامجه التأهيلي الذي سيخوضه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص حسين الشحات على التواجد بملعب برج العرب لمؤازرة زملائه حيث واصل برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق الأحمر ببرج العرب باليومين الماضيين حيث اقترب كثيرا من العودة للتدريبات الجماعية.