شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلي تطالب فايلر بحسم مصير صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى تحديد مصير صالح جمعة لاعب الفريق سواء بمنحه فرصة ثانية والإبقاء عليه خلال الموسم المقبل أو الاستغناء عنه مع نهاية الموسم الجاري.

وذللك بعد أزمته الأخيرة التي تسببت في القبض عليه واحتجازه في أحد أقسام الشرطة لمدة 48 ساعة بسبب حادث سيارة ارتكبه في حي الزمالك، قبل أن يتأجل إخلاء سبيله بسبب قضية أخرى كان مطلوبا على ذمتها بسبب حادث سير أيضاً في الجيزة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع فايلر المدير الفني موضوع صالح جمعة وإن كانت النية تتجه لعدم الإبقاء عليه والاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري بعدما حصل اللاعب على فرص كثيرة.